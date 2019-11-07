В декабре «Барсу» может возглавить новый тренер

Известный в прошлом футболист и тренер Клаудио Борги сообщил, что Марсело Гальярдо, возглавляющий «Ривер Плейт», сменит в «Барселоне» Эрнесто Вальверде.

«Гальярдо в декабре возглавит «Барселону». Дела у Эрнесто Вальверде складываются не лучшим образом, а Гальярдо – один их лучших тренеров мира. У меня информация от прямого источника», – заявил Борги.

43-летний Гальярдо в качестве футболиста выступал, помимо «Ривера», за «Монако», «ПСЖ», «Ди Си Юнайтед» и уругвайский «Насьонал».

В 2014 году аргентинец возглавил «Ривер Плейт» и привел клуб к двум победам в Кубке Либертадорес. (sports.ru)