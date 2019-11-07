В декабре «Барсу» может возглавить новый тренер

Известный в прошлом футболист и тренер Клаудио Борги сообщил, что Марсело Гальярдо, возглавляющий «Ривер Плейт», сменит в «Барселоне» Эрнесто Вальверде.

«Гальярдо в декабре возглавит «Барселону». Дела у Эрнесто Вальверде складываются не лучшим образом, а Гальярдо – один их лучших тренеров мира. У меня информация от прямого источника», – заявил Борги.

43-летний Гальярдо в качестве футболиста выступал, помимо «Ривера», за «Монако», «ПСЖ», «Ди Си Юнайтед» и уругвайский «Насьонал».

В 2014 году аргентинец возглавил «Ривер Плейт» и привел клуб к двум победам в Кубке Либертадорес. (sports.ru)

| 2019-11-07T02:02:59+00:00 7 ноября 2019, 08:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss