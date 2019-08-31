В Дашкесане задержан мужчина, подвесивший туши убитых лошадей

На днях в социальных сетях и интернет сайтах Азербайджана были распространены фотографии убитых и подвешенных лошадей в одном из привлекательных туристических регионов республики в поселке Хошбулаг Дашкесанского района. По данному факту в Дашкесанском районном отделении полиции возбуждено уголовное дело по статье 258 (незаконная охота) Уголовного кодекса.

Как сообщили Report в правоохранительных органах, по результатам расследования, проведенного Дашкесанским районным отделением полиции, был задержан житель поселка Хошбулаг Рафиг Аллахьяров 1983 г.р.

Выяснилось, что в марте текущего года волки убили лошадей, принадлежащих Забилу Ибрагимову, после чего Р.Аллахьяров подвесил туши убитых лошадей с целью привлечь и уничтожить хищных животных.