В Дашкесане задержан мужчина, подвесивший туши убитых лошадей

На днях в социальных сетях и интернет сайтах  Азербайджана были распространены фотографии убитых и подвешенных лошадей в одном из привлекательных туристических регионов республики в поселке Хошбулаг Дашкесанского района. По данному факту в Дашкесанском районном отделении полиции  возбуждено уголовное дело по статье 258 (незаконная охота) Уголовного кодекса.

Как сообщили Report в правоохранительных органах, по результатам расследования, проведенного Дашкесанским районным отделением полиции, был задержан житель поселка Хошбулаг Рафиг Аллахьяров 1983 г.р.

Выяснилось, что в марте текущего года волки убили лошадей, принадлежащих Забилу Ибрагимову, после чего Р.Аллахьяров подвесил туши убитых лошадей с целью привлечь и уничтожить хищных животных.

| 2019-08-31T19:01:46+00:00 31 августа 2019, 19:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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