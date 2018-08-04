В Дании впервые оштрафовали женщину за ношение никаба

Сотрудники датских правоохранительных органов города Хорсхольм в одном из городских торговых центров выписали первый в стране штраф за ношение женщиной никаба, передает Gazeta.ru.

Полицейские прибыли в торговый центр по вызову из-за драки, произошедшей между двумя женщинами, одна из которых пыталась сорвать никаб второй.

По словам представителей полиции, во время драки никаб упал с лица одной из ее участниц, однако к моменту появления полицейских она вновь его надела.

Женщина ответила отказом на просьбу сотрудников правоохранительных органов снять головной убор, в результате чего была оштрафована на €134.

С 1 августа в Дании вступил в силу запрет на ношение в общественных местах закрывающие лицо головные уборы.

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