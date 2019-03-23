В Дагестане более 90 человек попали в больницу из-за кишечной инфекции

Почти 90 человек были госпитализированы в Дагестане с признаками острой кишечной инфекции.

Как сообщил региональный Минздрав, инцидент произошел в городе Хасавюрт. Среди пострадавших – 72 ребенка. Сейчас в больницах остаются почти 49 человек, включая 35 детей. Врачи оценивают степень тяжести течения заболеваемости как легкую.

Отмечается, что для проведения эпидемиологического расследования к месту происшествия выехала группа специалистов во главе с замглавы республиканского управления Роспотребнадзора. На месте инцидента произведен забор клинического материала от больных и водопроводной воды для проведения бактериологического и вирусологического исследования.

Премьер-министр Дагестана Артем Здунов призвал оказать пострадавшим медицинскую помощь в полном объеме, передает РИА Новости.

В правительстве региона заявили, что ведется поиск источника загрязнения воды. Подчеркивается, что местное население должно быть оповещено о необходимости кипятить воду. Также будут организованы подомовой обход для профилактических бесед с жильцами с привлечением молодых медиков и волонтеров и подвоз чистой воды (aif.ru)