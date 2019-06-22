В Дагестане 11 человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса

Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Бабаюртовском районе Дагестана, сообщил представитель регионального минздрава.
Авария произошла в субботу примерно в 14.40 на трассе Р-215 около села Люксембург. Там перевернулся микроавтобус, который ездит по маршруту Махачкала-Кизляр, пишет РИА Новости.
«Пострадали 11 человек, в том числе один ребенок. Из них шесть человек госпитализированы в центральную больницу Бабаюртовского района, пятеро обслужены амбулаторно и отпущены домой», — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.