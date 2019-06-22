В Дагестане 11 человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса

Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Бабаюртовском районе Дагестана, сообщил представитель регионального минздрава.
Авария произошла в субботу примерно в 14.40 на трассе Р-215 около села Люксембург. Там перевернулся микроавтобус, который ездит по маршруту Махачкала-Кизляр, пишет РИА Новости.
«Пострадали 11 человек, в том числе один ребенок. Из них шесть человек госпитализированы в центральную больницу Бабаюртовского района, пятеро обслужены амбулаторно и отпущены домой», — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.
| 2019-06-22T18:22:10+00:00 22 июня 2019, 18:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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