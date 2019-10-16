В «CinemaPlus» прошел флешмоб к фильму «Джокер»

Ворвавшийся этой осенью в сеть кинотеатров «CinemaPlus» фильм «Джокер» поражает буквально с первых кадров и пришелся по вкусу азербайджанским киноманам.

Учитывая такой интерес к фильму, команда «CinemaPlus» решила порадовать зрителей своей креативной работой и провела интересный флешмоб.

Об этом # сообщила пиар менеджер киносети Нармин Гасанова.

«Тем, кто не успел посмотреть данный фильм, настоятельно рекомендуем посетить сеанс, так как в скором времени фильм выйдет с проката», — заявила она.

«Джокер» является одним из лучших фильмов 2019 года, который уже триумфально прошелся по Венецианскому кинофестивалю, заслуженно получив «Золотого льва». Букмекеры также прочат Хоакину Фениксу за эту роль «Оскар» в 2020 году.