В «CinemaPlus» прошел флешмоб к фильму «Джокер»

Ворвавшийся этой осенью в сеть кинотеатров «CinemaPlus» фильм «Джокер» поражает буквально с первых кадров и пришелся по вкусу азербайджанским киноманам.

Учитывая такой интерес к фильму, команда «CinemaPlus» решила порадовать  зрителей своей креативной работой и провела интересный флешмоб.

Об этом # сообщила пиар менеджер киносети Нармин Гасанова.

«Тем, кто не успел посмотреть данный фильм, настоятельно рекомендуем посетить сеанс, так как в скором времени фильм выйдет с проката», — заявила она.

«Джокер» является одним из лучших фильмов 2019 года, который уже триумфально прошелся по Венецианскому кинофестивалю, заслуженно получив «Золотого льва». Букмекеры также прочат Хоакину Фениксу за эту роль «Оскар» в 2020 году.

| 2019-10-16T15:12:16+00:00 16 октября 2019, 17:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss