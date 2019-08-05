В «CinemaPlus» прошел День Национального Кино

Кинотеатр премиум класса «CinemaPlus Amburan Mall» отметил День Национального Кино.

Как сообщает #, на мероприятии в честь этого дня был представлен фильм «Прощай, Шмидт!» («Əlvida, Şmidt!»), снятый в жанре трагикомедии по заказу Министерства культуры Азербайджана в студии «Mozalan» и первого научно-популярного издательства «YOL».

Мероприятие посетили творческая команда фильма, актеры, режиссеры, журналисты и блоггеры.

Режиссер и продюсер фильма Али-Саттар Гулиев. Автор сценария — Рустам Бабазаде, оператор – Надир Мехтиев, второй режиссер – Акиф Рустамов, художник – Азиз Мамедов, композитор — Исфар Сарабский, исполнительный продюсер – Тарлан Бабаев, художественный руководитель — Лала Казимова.

Главные роли исполнили заслуженный артист Расим Джафаров, актер Азер Айдемир и актриса Тбилисского Государственного Академического Русского Драматического Театра Мариам Кития. В остальных ролях задействованы Расим Балаев, Рафиг Алиев, Гурбан Исмаилов, Шамиль Сулейманлы, Заслуженная артистка Земфира Садыгова, актриса Гюнель Мамедова, Алихан Раджабов и другие.

Сюжет фильма рассказывает о родившемся в Азербайджане немце Эмиле Шмидте, который находит здесь свое счастье и любовь.

В широкий прокат трагикомедия выйдет в сентябре.