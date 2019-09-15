В Чёрное море зашёл экспедиционный корабль ВМС США

Корабли этого типа являются многоцелевыми нестроевыми судами, которые предназначаются для оперативной переброски войск, грузов и боетехники.

Экспедиционный транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) Военно-морских сил США в третий раз за текущий год вошёл в акваторию Чёрного моря, сообщает ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через Босфор.

USNS Yuma относится к классу высокоскоростных транспортных судов класса Spearhead. Корабли этого типа являются многоцелевыми нестроевыми судами, которые предназначаются для оперативной переброски войск, грузов и боетехники, включая танки M1 Abrams, снабжения подразделений и проведения гуманитарных операций. Лётная палуба позволяет использовать вертолёт CH-53E Super Stallion. Вооружение корабля состоит из четырёх крупнокалиберных пулемётов M2.

Эти суда являются вспомогательными кораблями, принадлежащими американским ВМС и находящимися под управлением Командования морских перевозок, которое отвечает за организацию морских грузоперевозок в интересах всех видов ВС США. Экипаж подобных судов обычно состоит из гражданских служащих ВМС США.

| 2019-09-15T10:43:33+00:00 15 сентября 2019, 10:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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