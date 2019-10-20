В Чили в ходе протестов правоохранители задержали 308 человек

Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро — на 30 чилийских песо (на 0,042 доллара). Самый высокий тариф, который предполагает пользование услугами метро с 7 и до 8.59 и с 18 и до 19.59 теперь стоит 830 песо, или 1,17 доллара.