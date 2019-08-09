В Чили при стрельбе в игровом клубе погибли пять человек

Пять человек погибли в четверг вечером в результате стрельбы в зале игровых автоматов в Пуэнте-Альто, пригороде чилийской столицы Сантьяго. Об этом сообщила радиостанция BioBio со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как сообщили радиостанции очевидцы, стрельбу по посетителям игрового заведения открыл вошедший туда неизвестный мужчина. По данным полиции, злоумышленник произвел в помещении не менее 42 выстрелов. Предположительно, причиной стрельбы стал конфликт, произошедший незадолго до этого снаружи заведения.

Ведутся поиски нападавшего. Правоохранители не исключают, что у него могли быть сообщники.(ТАСС)

| 2019-08-09T08:29:05+00:00 9 августа 2019, 10:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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