В Чили из-за беспорядков ввели чрезвычайное положение в ряде городов

Власти Чили на фоне массовых беспорядков ввели чрезвычайное положение в ряде городов, популярных у туристов, сообщает телеканал 24 Horas со ссылкой на министерство внутренних дел.

Речь идет о регионе Вальпараисо, который находится на берегу Тихого океана и привлекает многих путешественников своими белоснежными пляжами, а также о городах Талька, Чильян и Чильян Вьехо, Темуко, Падре-лас-Касас и Пунта-Аренас. Последний расположен на берегу Магелланова пролива, откуда туристы любят переправляться на паромах и небольших судах, чтобы понаблюдать за жизнью пингвинов и китов.

По данным радио BioBioChile, режим чрезвычайного положения введен также в регионе Антофагаста, который находится находится в пустыне Атакама, одном из самых засушливых мест в мире, откуда стартуют многие туристические маршруты.