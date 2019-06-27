В чикагском баре плюнули в сына Трампа

Работница бара в американском городе Чикаго плюнула в лицо Эрику Трампу, сыну президента США. Об этом он рассказал изданию Breibart.

Женщину после ЧП немедленно задержали сотрудники Секретной службы США. Владелец бара — компания Alinea Group — в свою очередь временно отстранила женщину от работы и разбирается в инциденте.

Alinea Group выступила против призывов закрыть бар, появившихся в Сети после происшествия, а также не поддержала инициативу прославлять сотрудницу за «акт гражданского неповиновения». По мнению компании, происшествие лишь подчёркивает «абсурд происходящего в политике».

life.ru

| 2019-06-27T00:45:55+00:00 27 июня 2019, 08:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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