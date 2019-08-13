В Чикаго задержали мужчину, устроившего стрельбу в больнице

Сообщения о стрельбе около больницы стали поступать около 14 часов по местному времени в понедельник. По данным полиции, мужчина начал стрелять около территории медицинского учреждения, затем забежал в здание. Как сообщил представитель чикагского отделения ФБР Джеффри Саллит, полицейские, отвечающие за охрану больниц для бывших военных, задержали его примерно через 30 секунд после того, как он вошел в здание.(РИА Новости)