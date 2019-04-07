В Чикаго произошла стрельба

Из-за стрельбы в Чикаго пострадали не менее шесть человек, в том числе и дети, сообщает Сhicago Tribune со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает Газета.Ru.

По данным полиции, стрельба произошла в районе Вест Инглвуд шестого февраля во время семейного праздника. Неизвестные открыли огонь и ранили около шести человек.

Отмечается, что восьмилетнему мальчику пуля попала прямо в грудь, а десятилетней девочке в ногу. Кроме того, неизвестные ранили трех мужчин и одну девушку. Всех пострадавших срочно госпитализировали. Состояние девушки врачи оценивают, как критическое.