В честь кого азербайджанцы назвали бы звезду? Фамиль Мустафа комментирует итоги заявок на конкурс NameExoWorlds

В Азербайджане завершился прием заявок на конкурс по присвоению имен планетам и звездам, вокруг которых они вращаются.

Как уже сообщалось в #, конкурс под названием IAU100 NameExoWorlds был организован Международным астрономическим союзом (International Astronomical Union) в честь празднования столетия организации.

В нем приняли участие более 70 стран, и в том числе и Азербайджан.

Официальные права на проведение конкурса в Азербайджане принадлежат Шамахинской Астрофизической Обсерватории НАНА, Планетарию Туси-Бохм и Азербайджанскому Астрономическому Бюро МАС.

О том, какой интерес проявили к этому уникальному проекту жители нашей страны, в интервью # рассказывает директор Планетария «Туси-Бохм» Фамиль Мустафа:

Он напомнил, что Азербайджану была выделена система HD 152581, находящаяся в созвездии Ophiuchus и экзопланета HD 152581b, открытая в 2011 году и являющаяся газовым гигантом у звезды HD 152581, а также отметил, что одобренные имена не заменят традиционные научные обозначения, но будут признаны Международным астрономическим союзом в качестве полноправных названий объектов и будут опубликованы в этом качестве с указанием авторства.

— Какой интерес проявили жители Азербайджана к этому конкурсу?

— 30 сентября мы приняли последние заявки, и на этом первый этап конкурса был завершен. Хотел бы поблагодарить представителей СМИ за поддержку в освещении проекта, благодаря чему общественность смогла получить самую подробную информацию о конкурсе, и, соответственно, принять в нем участие. И наглядное подтверждение этому – свыше 1000 заявок, которые мы получили. Так что, интерес к конкурсу был достаточно большим.

— Насколько оригинальными оказались эти заявки?

— Большинство участников с чувством патриотизма подошли к конкурсу. Было много названий, связанных с историческими и географическими данными, кто-то связывал звезды с названиями своего университета, а были и такие, кто предлагает имена своих матерей или детей. Но, несомненно, четкое следование правилам является одним из главных критериев конкурса.

— Когда национальный комитет подведет итоги , и что ждет победителей?

— В настоящее время все присланные на конкурс предложения рассматриваются национальным комитетом, и к 15 октября 10 лучших вариантов будут представлены на открытое голосование, которое продлится до 5 ноября. Три конкурсные заявки, которые наберут наибольшее количество голосов, будут направлены на рассмотрение Международного астрономического союза, — инициатора проекта IAU100 NameExoWorlds. И уже они выберут победителя. Результаты конкурса и имена победителей со всего мира будут объявлены в декабре.