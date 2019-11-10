В честь интронизации нового императора в Японии состоялся торжественный парад

Торжественный автомобильный парад по случаю интронизации нового императора Японии Нарухито состоялся 10 ноября в центре Токио. Об этом сообщает ТАСС.

Как стало известно, кортеж длиной 400 метров отправился от главного дворца в направлении резиденции Акасака. Его возглавил автомобиль, в котором разместились монарх и его супруга Масако. Вместе с ними по маршруту протяженностью 4,6 км проследовали еще почти 30 автомобилей с представителями правительства. Их также сопровождали 18 мотоциклов и машин полиции.

Нарухито был одет в черный фрак, на груди у него был высший орден Хризантемы на цепи. Масако была облачена в длинное светлое платье, тиару и медаль, унаследованные от предыдущей императрицы Митико.

Отмечается, что вдоль дорог, по которым проехала процессия, с утра начали собираться тысячи людей, желающих поприветствовать императора.

| 2019-11-10T19:24:46+00:00 10 ноября 2019, 21:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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