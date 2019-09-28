В честь 60-летия визита Хрущева в США открыли статую

В субботу, 28 сентября, на ферме Росуэлла Гарста, в штате Айова, куда в 1959 году приезжал смотреть на выращивание кукурузы первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, открыли копию известной статуи «Перекуем мечи на орала». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исполнительного директора заповедника «Уайтрок» Дэна Гудала.

Как известно, оригинальная статуя работы советского скульптора Евгения Вучетича размещена перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке.

«Это очень подходящее произведение для исторического фермерского хозяйства, ведь Джон Кристал и Росуэлл Гарст оба очень верили в подход «мир через кукурузу», — поделился мнением об открытии копии скульптуры Гудал.

Отмечается, что новая статуя представляет из себя уменьшенную копию «Перекуем мечи на орала».