В Черном море проведены совместные учения НАТО и Грузии

Четыре корабля второго постоянного морского соединения Североатлантического альянса и два корабля береговой охраны Министерства внутренних дел Грузии провели совместные учения в акватории Чёрного моря.

— Военно-морские учения подразумевали проведение совместных морских манёвров и абордажа с использованием тактических руководящих принципов НАТО, — сказано в сообщении МВД Грузии.

Целью учений было повышение взаимодействия береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии и ВМС альянса.

Альянс представляли корабли из Нидерландов, Турции, Болгарии и Румынии, они уже покинули грузинские территориальные воды.

| 2019-04-06T17:39:05+00:00 6 апреля 2019, 18:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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