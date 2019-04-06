В Черном море проведены совместные учения НАТО и Грузии

Четыре корабля второго постоянного морского соединения Североатлантического альянса и два корабля береговой охраны Министерства внутренних дел Грузии провели совместные учения в акватории Чёрного моря.

— Военно-морские учения подразумевали проведение совместных морских манёвров и абордажа с использованием тактических руководящих принципов НАТО, — сказано в сообщении МВД Грузии.

Целью учений было повышение взаимодействия береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии и ВМС альянса.

Альянс представляли корабли из Нидерландов, Турции, Болгарии и Румынии, они уже покинули грузинские территориальные воды.