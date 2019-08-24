В чем я не согласен с Али Ахмедовым?

Вице-премьер, заместитель председателя — исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов, вместе с министром сельского хозяйства Инамом Керимовым совершил рейд по нескольким торговым объектам столицы. Их сопровождали журналисты, хотя можно было бы обойтись и без этого, если бы цель состояла исключительно в получении сведений о стоимости предлагаемой населению сельхозпродукции и уровне оказываемых услуг.

Но, можно закрыть глаза и на такую мелочь. Точно также, как и на то, что на камеру все, как один опрошенные Али Ахмедовым граждане выражали свое полнейшее удовлетворение как ценами, так и качеством услуг. Кто тогда с утра до ночи строчит гневные статусы в социальных сетях? Наверное, это какой-то иной азербайджанский народ. Говорю это к тому, что проблема состоит и в самих гражданах — если вас что-то беспокоит, то вещайте об этом открыто, в лицо высокопоставленным чиновникам. Увы, нет таких прецедентов.

Тем более, что сами чиновники в итоге признают наличие некоторых проблем. Получается поистине комичная картина — Али Ахмедов признает проблему, а народ, им опрошенный, о ней стоически молчит. Это я все к тому, что после рейда Али Ахмедов сообщил СМИ, что побывал в трех торговых центрах, где цены на отдельные товары и услуги заметно отличались друг от друга, исходя из материального состояния разных слоев населения. Однако некоторые цены показались ему неправомерно завышенными.

«Считаю, что нам нужно подумать о разнице в ценах на продукцию сельского хозяйства. Особенно сильно бросается в глаза перепад цен на постоянных базарах и временных сельскохозяйственных ярмарках. Правительство должно всерьез это проанализировать. Предотвратить рост цен мы можем только одним путем – добившись изобилия сельхозпродуктов первой необходимости. А против тех, кто искусственно завышает цены, правительство должно разработать специальные меры экономического характера. Одной из самых действенных мер может стать увеличение количества центров продаж и посреднических организаций. Чем больше будет центров продаж, которые предоставляют товары и услуги населению, а также посредников, которые покупают продукцию у фермера, а затем доставляют ее на базары, тем лучше будут скорректированы цены», — уверен Али Ахмедов.

Тут я с ним не совсем согласен. Да, борьба со спекуляцией, искусственной накруткой цен должна иметь место. Для того и существует целый ряд структур, включая ведомства, что обязаны бороться с монополиями. Но все же, цены формируются самим рынком. Если кто-то видит, что где-то есть высокие цены на, к примеру, картошку, то он просто не будет ее покупать, найдя продукт дешевле. Чем разорит того, кто задрал цены. Тут все просто.

А главное же, на мой взгляд, состоит в другом. Как человек, большую часть года проживающий в Украине могу заметить, что цены на сельхозпродукцию у нас намного ниже тамошних. В частности, стоимость помидоров в Азербайджане в 2 и более раза ниже, чем в Украине. Намного тут дешевле очень многие фрукты и овощи. Это — свидетельство того, что предложения на рынке очень много. А изобилие предложения увеличивает конкуренцию и снижает цены. Тут также все просто.

Главное же, на мой взгляд, в ином. Государство не является, образно говоря, «золотой рыбкой». Оно не должно, говоря иначе, выдавать каждому своему гражданину эту самую «золотую рыбку». Но оно обязано выдавать всем удочку, с помощью которой можно сделать хороший улов. То есть, бороться нужно не с ценами на рынке, которые и так по сравнению с Украиной скажем, довольно низки, а с повышением доходов населения. А они, увы и ах, крайне невысоки. Будут у граждан страны более высокие доходы, вырастет их покупательская способность. И тогда цены на рынке никому не будут казаться высокими. Даже, в разговорах на кухне.