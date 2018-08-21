В Чехии вспыхнули протесты в годовщину советского вторжения

Церемония памяти жертв вторжения в Чехословакию войск под советским руководством в 1968 году переросла в протест против премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Об этом во вторник, 21 августа, пишет Associated Press.

Отмечается, что сотни людей освистали премьера, когда он прибыл на церемонию перед зданием чешского общественного вещания в центре Праги — месте, где вспыхнули уличные бои между невооруженными гражданскими и захватническими войсками, в результате которых погибли 17 человек.

«Позор, позор», — выкрикивала толпа, перекрикивая выступление премьер-министра. Бабиш не отреагировал на протест.

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