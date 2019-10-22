В Чехии стартовала кампания по снижению употребления алкоголя

Под девизом «Не пить – это нормально» правительство Чехии в понедельник начало кампанию по ограничению употребления алкоголя жителями республики, на которую выделили 2 миллиона крон (около 87 тысяч долларов), сообщил журналистам глава минздрава Адам Войтех.

«Мы не собираемся никого принуждать к абстиненции, в ходе кампании мы хотим обратить внимание людей на риски, связанные со злоупотреблением алкоголем. Кампания будет проходить посредством видеосюжетов на телевидении и в кинотеатрах, наружной рекламы, статей в СМИ. Помимо правительства, в организации кампании принимают участие минздрав, гостелевидение и медицинские страховые компании», — сказал Войтех. (РИА Новости)

| 2019-10-21T23:54:15+00:00 22 октября 2019, 04:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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