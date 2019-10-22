В Чехии стартовала кампания по снижению употребления алкоголя

Под девизом «Не пить – это нормально» правительство Чехии в понедельник начало кампанию по ограничению употребления алкоголя жителями республики, на которую выделили 2 миллиона крон (около 87 тысяч долларов), сообщил журналистам глава минздрава Адам Войтех.

«Мы не собираемся никого принуждать к абстиненции, в ходе кампании мы хотим обратить внимание людей на риски, связанные со злоупотреблением алкоголем. Кампания будет проходить посредством видеосюжетов на телевидении и в кинотеатрах, наружной рекламы, статей в СМИ. Помимо правительства, в организации кампании принимают участие минздрав, гостелевидение и медицинские страховые компании», — сказал Войтех. (РИА Новости)