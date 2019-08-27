В Чехии ребенок родился после смерти мозга матери

«Нашим врачам удалось чудо… Они в течение рекордно длительного периода поддерживали важнейшие жизненные функции у беременной женщины с мозговой смертью, пока не пришел срок родов», — сказал Жара, добавив, что более подробная информация будет сообщена на специальной пресс-конференции в ближайшие дни, передает ria.ru.

По словам Жары, у женщины на 16-й неделе беременности произошла смерть мозга, но врачи решили попытаться поддержать с помощью приборов ее основные жизненные функции хотя бы до 24-й недели, когда ребенок считается жизнеспособным.