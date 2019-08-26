В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшем из Греции на одном моторе

Управление воздушными гражданскими перевозками (УВГП) Чехии начало в понедельник расследование перелета самолета Boeing 737 авиакомпании Smartwings со 170 пассажирами на борту из Греции в Прагу на одном моторе, который был совершен в минувший четверг, сообщил журналистам представитель УВГП Витезслав Гезки.

Один из двух моторов Boeing 737 отказал при полете над Эгейским морем после старта на греческом острове Самос, пишет РИА Новости.

Экипажу не удалось вновь запустить мотор, после чего он принял решение снизить высоту полета и продолжить его. После 2,5 часа в воздухе авиамашина благополучно приземлилась в пражском аэропорту. Пассажиры не были предупреждены о происшествии.