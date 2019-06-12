В Чехии прошли митинги с требованием отставки Андрея Бабиша с поста премьер-министра

Митинги с требованием отставки лидера политического движения АНО («Акция недовольных граждан») миллиардера Андрея Бабиша с поста премьер-министра Чехии прошли во вторник в 300 населенных пунктах страны, информировало Чешское радио, передает ТАСС.

Наиболее массовый митинг с участием свыше 6 тыс. граждан состоялся в городе Брно (юго-восток республики). В подавляющем большинстве населенных пунктов в акциях протеста приняли участие от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

В Праге во вторник не было демонстраций против Бабиша. Таково решение их организатора — гражданской инициативы «Миллион мгновений для демократии». Неделю назад в чешской столице состоялся митинг, в котором, по данным организаторов, приняли участие 120 тыс. граждан. Полиция сообщила о 70 тыс. участников. Следующая акция протеста с требованием отставки премьера запланирована в столице на 23 июня.

Массовые демонстрации и митинги с требованием отставки Бабиша проходят в республике с апреля. Очередным поводом для них стал разразившийся вокруг премьера скандал, вызванный недавней публикацией в местных СМИ проекта аудиторского отчета Еврокомиссии. В документе утверждается о конфликте государственных и личных интересов главы кабинета министров. ЕК намерена потребовать от Чехии возвращения почти $20 млн, якобы незаконно полученных фирмами, связанными с политиком.