В Чехии остановили расследование возможного мошенничества премьера Бабиша

Прокуратура Чехии остановила расследование возможного мошенничества со стороны премьер-министра республики Андрея Бабиша. Об этом чешское издание Denik N и информационный портал Neovlini.cz сообщают со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с ходом следствия. По их словам, органы юстиции изменили правовую оценку ситуации.

Материалы дела, включающие в себя свыше 20 тысяч страниц, направлены руководству прокуратуры. Ему предстоит установить обоснованность действий нижестоящих сотрудников с точки зрения закона, сообщает Deutsche Welle.

Накануне Бабиш в телеинтервью исключил возможность своей отставки в случае предъявления обвинений и допустил остановку расследования.

В конце июня 2019 года попытка вынести вотум недоверия главе чешского правительства провалилась при голосовании в парламенте. Инициаторам вотума не удалось достичь необходимого абсолютного большинства, поскольку из 200 чешских парламентариев 85 проголосовали «за» и столько же — «против».