В Чехии обеспокоены тем как квалифицируют в Госдуме события 1968 года в Чехословакии

Министерство иностранных дел Чехии выразило обеспокоенность по поводу подготовленного фракцией КПРФ в Госдуме законопроекта «О распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих Вооруженных сил СССР, направлявшихся в Чехословакию в августе 1968 года в составе войск Варшавского договора». Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте внешнеполитического ведомства республики, сообщает ТАСС.

«МИД серьезно обеспокоен аргументацией законопроекта», — отмечается в документе.

Беспокойство чешского внешнеполитического ведомства вызвала формулировка, согласно которой статус ветеранов боевых действий должен быть предоставлен бывшим солдатам ВС СССР за «выполнение задач по подавлению попытки государственного переворота и обеспечению стабильности в ЧССР в период проведения крупной военно-стратегической операции войск государств-членов Варшавского Договора (ВД) с 21 августа по ноябрь 1968 года».

«Чехословакия в августе 1968 года была оккупирована Советским Союзом и большинством государств-членов ВД. Это произошло в вопиющем противоречии с нормами международного права и против воли законных руководителей [чехословацкого] государства и подавляющего большинства граждан [ЧССР]», — отметил МИД Чехии.

В заявлении содержится ссылка на Договор о дружеских отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией, подписанный президентами обеих стран в августе 1993 года. В данном документе, как подчеркивает МИД, четко сказано о стремлении сторон «покончить с тоталитарным прошлым, связанным с недопустимым использованием силы против Чехословакии в 1968 году и дальнейшим необоснованным пребыванием советских войск на чехословацкой территории».

«Мы [МИД Чехии] предполагаем, что российская сторона считает данный договор за действующий и воздержится от шагов, которые ставили бы под сомнение его содержание», — подчеркивается в заявлении.