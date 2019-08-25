В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд

Неизвестные закидали камнями поезд №136, который следовал из Махачкалы в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) в воскресенье, 25 августа.

Инцидент произошел на перегоне Кади-Юрт – Хасавюрт. В результате оказались повреждены три окна в плацкартных вагонах. Также один из пассажиров получил легкий порез, пострадавший отказался от помощи врачей.

В пресс-службе заверили, что ЧП не повлияло на график движения поездов. На станции Хасавюрт вызвали правоохранителей, отмечает TACC.

| 2019-08-25T23:41:22+00:00 25 августа 2019, 23:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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