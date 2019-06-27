В Бурятии аварийно сел самолет, есть жертвы

Пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев проинформировал о том, что пассажирский Ан-24 был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, пассажиры на борту выжили — были спасены 42 взрослых и один ребенок. Кроме того, семь человек пострадали.

«В результате погибли двое пилотов», — сказал Фишев.

Уточняется, что лайнер направлялся в Улан-Удэ. В воздухе у самолета отказал один из двигателей, после посадки воздушное судно выехало за пределы взлетно-посадочной полосы, врезалось в одно из сооружений и загорелось.

| 2019-06-27T09:26:40+00:00 27 июня 2019, 10:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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