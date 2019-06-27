В Бурятии аварийно сел самолет, есть жертвы

Пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев проинформировал о том, что пассажирский Ан-24 был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, пассажиры на борту выжили — были спасены 42 взрослых и один ребенок. Кроме того, семь человек пострадали.

«В результате погибли двое пилотов», — сказал Фишев.

Уточняется, что лайнер направлялся в Улан-Удэ. В воздухе у самолета отказал один из двигателей, после посадки воздушное судно выехало за пределы взлетно-посадочной полосы, врезалось в одно из сооружений и загорелось.