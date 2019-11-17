В Буркина-Фасо нейтрализовали более 30 террористов

В тексте коммюнике говорится, что в пятницу армейский патруль попал в засаду в департаменте Титао в Северной области страны. Столкновения между террористами и военными продлились несколько часов.

«В ходе этих столкновений 24 террориста были нейтрализованы, также было получено разнообразное оборудование. Данная операция также позволила освободить многих женщин, которых террористы удерживали и использовали в качестве сексуальных рабынь. Солдат подразделения, к сожалению, потерял жизни в ходе столкновений», — отмечается в релизе.

После этих столкновений военные получили разведданные, которые позволили им в субботу провести наступление на позиции противника. Операция проводилась в департаменте Бурзанга в северной провинции Бам.