В Буркина-Фасо 29 человек погибли при атаке боевиков на мечеть

Жертвами атаки боевиков на севере Буркина-Фасо стали 29 человек, двое пострадали.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщили источники в службе безопасности.

Сообщается, что атака произошла в мечети. Число погибших при атаках боевиков в Буркина-Фасо возросло до 29 человек.

«Вооруженные люди атаковали большую мечеть в Салмосси, в результате чего погибли более 20 человек… Тринадцать человек погибли в ходе атаки, остальные — спустя несколько часов от полученных ранений, несколько раненых находятся в критическом состоянии», — приводит агентство слова источника.

В Буркина-Фасо действуют две крупные исламистские группировки — «Ансар уль-Ислам» и «Группа поддержки ислама и мусульман».

| 2019-10-13T01:24:22+00:00 13 октября 2019, 03:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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