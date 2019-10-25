В Бундестаге призвали вывести американские войска из Германии

Депутаты партии «Левые» призвали федеральное правительство Германии отменить договор о пребывании американских вооруженнных сил в стране, сообщает RT.

Немецкие парламентарии выразили мнение, что их присутствие используется для наращивания напряженности в отношениях с Москвой.

«Войска США в колоннах по дорогам и железнодорожным путям перебрасывают с одной американской базы на другую, приближая к западной границе России», — отметили они.

Подобные передислокации, говорится в тексте, «нарушают дух «Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии», также известного как «Договор 2 + 4». Его заключили в 1990 году ГДР, ФРГ, СССР, Франция, Великобритания и США.

Документ исключает возможность размещения и развертывания на территории бывшей ГДР иностранных войск и ядерного оружия.