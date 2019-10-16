В Брюсселе призвали готовиться к притоку мигрантов в Евросоюз

Еврокомиссия признает, что не намерена останавливать миграционный поток в Европу, а лишь искать способы лучше им управлять. Об этом сообщил в среду на брифинге в Брюсселе еврокомиссар по миграции, гражданству и внутренним делам Димитрис Аврамопулос.

«Мы должны быть честными: явление миграции было и останется в будущем. Речь не идет о том, как это остановить, а как лучше этим явлением управлять», — заявил он. В частности, он подчеркнул, что в результате военной операции Турции в Сирии ситуация может вновь обостриться.

Подводя итоги работы Еврокомиссии на миграционном треке, он сообщил, что за период с 2016 по 2019 год Еврокомиссия добилась расселения по квотному принципу по территории ЕС порядка 55 тыс. мигрантов, что он назвал «значительным достижением».

По данным европейской статистической службы — Евростата, количество только зарегистрированных нелегальных пересечений внешних границ Евросоюза с 2015 года превышает 2,5 млн.(ТАСС)

| 2019-10-16T17:08:19+00:00 16 октября 2019, 21:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss