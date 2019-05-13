В Брюсселе обсудят ответ на шаги Ирана по ядерной сделке

Глава МИД Великобритании Джереми Хант собирается обсудить в Брюсселе в понедельник со своими коллегами из Франции и Германии, а также с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини ответ на последнее заявление официального Тегерана в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом говорится в коммюнике, распространенном МИД Соединенного Королевства, сообщает ТАСС.

«В понедельник, 13 мая, министр иностранных дел отправится в Брюссель, чтобы обсудить с французскими и немецкими партнерами (Е3), а также с ЕС их ответ на заявление Ирана, которое грозит нарушить некоторые обязательства по СВПД», — говорится в сообщении. В нем указано, что речь идет о объявленном Тегераном 8 мая «намерении отказаться от важных обязательств» по ядерной сделке.

Тройка европейских стран, как подчеркивается в сообщении, «рассмотрит вопрос о своем будущем ответе на иранские угрозы и обсудит прогресс в усилиях Е3 по обеспечению продолжения дальнейшей легальной торговли с Ираном, обеспечению выполнения сделки, приверженность которой ЕС сохраняет до тех пор, пока Иран придерживается своих обязательства по СВПД».

В связи с предстоящей поездкой Ханта в Брюссель представитель Форин оффиса заявил: «Эта сделка по-прежнему открывает наилучшие перспективы для предотвращения гонки ядерных вооружений на Ближнем Востоке. Пока Иран соблюдает [соглашение], Великобритания будет сохранять свою приверженность сделке с Ираном».

Он добавил, что после состоявшейся на прошлой неделе встречи Ханта с госсекретарем США [Майклом] Помпео, руководитель британского внешнеполитического ведомства «хотел встретиться с коллегами по E3 при первой же возможности, чтобы согласовать ответ на тревожное заявление Ирана».