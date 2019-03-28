В Брунее за супружескую измену будут казнить

Правозащитная организация Amnesty International осудила новые законы, которые 3 апреля вступят в силу в Брунее. Султан Хассанал Болкиах, правящий с 1967 года, на прошлой неделе одобрил решение правительства об ужесточении наказаний как за правонарушения, так и ряд действий, считающихся уголовными преступлениями в этой стране с преимущественно мусульманским населением.

Так, за однополый секс совершеннолетним мужчинам и женщинам теперь грозит смертная казнь через побивание камнями. За супружескую измену или изнасилование также будут наказывать смертной казнью. За воровство предусмотрена ампутация рук и ног. Наказания распространяются как на жителей страны, в том числе и несовершеннолетних, так и на иностранцев.

| 2019-03-28T17:17:41+00:00 28 марта 2019, 21:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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