В Брунее за супружескую измену будут казнить

Правозащитная организация Amnesty International осудила новые законы, которые 3 апреля вступят в силу в Брунее. Султан Хассанал Болкиах, правящий с 1967 года, на прошлой неделе одобрил решение правительства об ужесточении наказаний как за правонарушения, так и ряд действий, считающихся уголовными преступлениями в этой стране с преимущественно мусульманским населением.

Так, за однополый секс совершеннолетним мужчинам и женщинам теперь грозит смертная казнь через побивание камнями. За супружескую измену или изнасилование также будут наказывать смертной казнью. За воровство предусмотрена ампутация рук и ног. Наказания распространяются как на жителей страны, в том числе и несовершеннолетних, так и на иностранцев.