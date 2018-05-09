В британском зоопарке появились редкие птицы, похожие на черепашек-ниндзя

В зоопарке Ньюквей в британском Корнуолле поселилась пара редких певчих птиц — Яванских зеленых сорок, сообщаетPeople.

Эти птицы сейчас почти не встречаются в дикой природе – у себя на родине на острове Ява. Снижают популяцию, в первую очередь, браконьеры, которые ценят сорок за умение говорить и  большой лексикон.

Пара в Корнуолле стала пятой, находящейся в зоопарках Европы. Своим ярким оперением, напоминающим одеяние ниндзя из популярного мультика,  этот вид сорок обязан пигменту лютеину, содержащемуся в растениях, которым питается птица.

 

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| 2018-05-09T08:32:20+00:00 9 мая 2018, 08:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|0

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