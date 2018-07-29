В британском парламенте вновь призвали бороться с RT и Sputnik

Британские депутаты вновь призвали бороться с российскими СМИ, главным образом Sputnik и RT, заявив о необходимости координировать с зарубежными партнерами действия по противодействию России, говорится в докладе «Фейковые новости» комитета по цифровым технологиям британской палаты общин.

«Правительство должно обмениваться информацией о рисках, уязвимых местах и лучших методах борьбы с российским вмешательством и координироваться с парламентариями со всего мира. Только с помощью обмена информацией, ресурсами и лучшими методиками британское правительство сможет побороть российское вмешательство в наши выборы. По примеру шести парламентских комитетов, объединивших усилия в попытках побороть российское вмешательство в наш политический дискурс, правительство должно координировать совместную работу с соответствующими ведомствами», — значится в тексте, передает ria.ru.

«Мы рекомендуем правительству сделать заявление о том, сколько в настоящее время проводится расследований российского вмешательства в британскую политику, и обеспечить координацию действий с участием избиркома и комиссара по информации, а также других ведомств», — говорится в документе.

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