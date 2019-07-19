В Британии проверяют сообщения о задержании Ираном танкера

Минобороны Британии срочно выясняет ситуацию после получения сообщений о задержании Ираном британского танкера в Ормузском проливе, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
«Мы срочно ищем дополнительную информацию и оцениваем ситуацию после появления сообщений об инциденте в проливе», — сказал собеседник агентства.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) заявил, что он задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, сообщает телеканал Press TV.
Телеканал отмечает, что танкер был задержан из-за нарушения международных норм.
| 2019-07-19T22:58:13+00:00 19 июля 2019, 23:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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