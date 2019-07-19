В Британии проверяют сообщения о задержании Ираном танкера

Минобороны Британии срочно выясняет ситуацию после получения сообщений о задержании Ираном британского танкера в Ормузском проливе, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

«Мы срочно ищем дополнительную информацию и оцениваем ситуацию после появления сообщений об инциденте в проливе», — сказал собеседник агентства.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) заявил, что он задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, сообщает телеканал Press TV.