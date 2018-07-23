В Британии прошли гонки улиток

В Великобритании состоялись международные соревнования улиток на скорость. Об этом сообщает ТСН в понедельник, 23 июля.

Отмечается, что забеги улиток в британском графстве Норфолк происходят там уже более полувека.

«Скользких конкурсантов разрешено приносить своих, или же выбрать из тех, кого подобрали организаторы. Нынешнего победителя его хозяин нашел в собственном саду в день соревнований. За первое место улитка получила приз в виде пучка сочного салата», – говорится в сообщении.

Отмечается, что рекорд соревнований был установлен в 1995 году. Тогда улитка Арчи проползла 33 сантиметра за две минуты и 20 секунд.

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