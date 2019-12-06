В Британии призвали WADA запретить россиянам участвовать в соревнованиях

Комиссия спортсменов Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) призвала Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретить российским атлетам принимать участие во всех соревнованиях, передает официальный сайт организации.

UKAD считает, что 9 декабря на исполкоме WADA должны быть приняты жесткие меры по отношению к российским атлетам. До этого сообщалось, что Россию могут на четыре года отстранить от международных соревнований. Атлеты смогут выступать только под нейтральным флагом.

«WADAдолжно полностью запретить российским спортсменам принимать участие в турнирах до тех пор, пока спортивное сообщество не будет уверено в том, что обман такого масштаба совершенно исключен, а целостность спорта может быть восстановлена», — сказано в заявлении UKAD.(Газета.ру)

| 2019-12-06T16:22:05+00:00 6 декабря 2019, 19:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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