В Британии пожаловались на цензуру из-за связи политиков с Россией

Вещательную корпорацию «Би-би-си» обвинили в том, что она замалчивает данные о связи британских политиков с Россией. Об этом пишет The Times.

Обвинения в адрес руководства выдвинул бывший сотрудник Джон Суини. Он подал соответствующую жалобу в британский медиарегулятор Ofcom. Суини утверждает, что начальство отказывалось выпускать несколько материалов, сделанных им и его коллегами.

Бывший репортер считает, что руководство «Би-би-си» боится любых рисков из-за «угроз со стороны крайне правых, российского государства и их марионеток», передает ТАСС. В этой связи «должный уровень беспристрастности не поддерживается», указывает мужчина.

Как утверждается, репортажи касались в том числе члена палаты лордов Питера Мандельсона, бывшего министра культуры Великобритании Джона Уиттингдейла и главного спонсора кампании в поддержку Brexit Аррона Бэнкса. Кроме того, по словам Суини, расследование велось в отношении российского бизнесмена Роман Абрамовича . В связи с подобным замалчиванием он выразил беспокойство из-за якобы имеющихся связей британского премьер-министра Бориса Джонсона с Россией.

В «Би-би-си» заявили, что не согласны с обвинениями. Отмечается, что работа над некоторыми из упомянутых материалов до сих пор ведется.

Суини проработал в корпорации 17 лет и ушел из нее в октябре. Это произошло после скандала: он похвастался, что потратил выданные на рабочие расходы деньги на алкоголь. Оказалось, что в этот момент его тайно записывали на камеру.

23 ноября Джонсон в ходе предвыборных дебатов заявил, что рассуждения о возможном влиянии Россия на результаты референдума о Brexit в 2016 году сродни легендам о Бермудском треугольнике. Ранее он уже говорил, что нет никаких свидетельств того, что Москва вмешивалась в политический процесс в Великобритании.

Россия также последовательно заявляет о том, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других странах (lenta. ru)