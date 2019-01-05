В Британии обнаружили «кладбище» старых «жигулей»

В Великобритании обнаружили «кладбище» старых «жигулей» самых разных моделей.

Как сообщает РЕН ТВ, фотографиями заброшенного места поделился пользователь Facebook Джеймс Смит (James Smith).

На снимках можно заметить модели ВАЗ-2101, 2102, 2104 и 2107 в экспортном варианте с желтыми британскими номерами, использовавшимися в 1963-1983 годах. По словам Смита, все увиденные им машины — праворульные.

Пользователи соцсети просили мужчину поделиться координатами раритетного «кладбища», чтобы восстановить бесхозные машины или починить с помощью их деталей свои автомобили, но Смит ответил отказом.

Подобные «кладбища» в Европе обнаруживаются довольно часто. Например, в 2017 году во Франции нашелся заброшенный салон со старыми «девятками».

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