В Британии начались протесты после приостановки работы парламента

Жители Великобритании массово протестуют против приостановки работы национального парламента, о которой ранее объявил глава правительства Соединенного королевства Борис Джонсон.

Уточняется, что массовые акции протеста охватили практически все крупные города Великобритании, передает «Московский Комсомолец«.

«В течение нескольких часов после заявления британского премьера о приостановке работы парламента тысячи людей вышли на улицы городов… Так, в Лондоне манифестанты прошли по Даунинг-стрит с криками «Спасите демократию, остановите переворот!», — говорится в сообщении.

| 2019-08-29T03:18:22+00:00 29 августа 2019, 08:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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