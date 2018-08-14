В Британии на ходу перевернулся автобус: десятки пострадавших

Сорок один человек, из них семеро детей, пострадал в результате ДТП с пассажирским автобусом в Англии. Об этом вечером 13 августа сообщил телеканал Sky News.
Инцидент произошел в графстве Кент, на окружной лондонской автостраде М25 близ города Суонли.
Трое из пострадавших получили серьезные травмы и были госпитализированы. Чтобы достать некоторых людей из автобуса, спасателям пришлось привлечь спецсредства.
Также среди пострадавших было семеро детей, сообщает korrespondent.net.
«Среди десятков пострадавших трое человек получили серьезные травмы, а ряд других были доставлены в больницу с незначительными травмами», — отмечается в сообщении.
Медики также сообщили, что на месте происшествия была беременная женщина, которая родила мальчика прямо на месте аварии.54 просмотров