В Британии на ходу перевернулся автобус: десятки пострадавших

Сорок один человек, из них семеро детей, пострадал в результате ДТП с пассажирским автобусом в Англии. Об этом вечером 13 августа сообщил телеканал Sky News.

Инцидент произошел в графстве Кент, на окружной лондонской автостраде М25 близ города Суонли.

Трое из пострадавших получили серьезные травмы и были госпитализированы. Чтобы достать некоторых людей из автобуса, спасателям пришлось привлечь спецсредства.

Также среди пострадавших было семеро детей, сообщает korrespondent.net.

«Среди десятков пострадавших трое человек получили серьезные травмы, а ряд других были доставлены в больницу с незначительными травмами», — отмечается в сообщении.

Медики также сообщили, что на месте происшествия была беременная женщина, которая родила мальчика прямо на месте аварии.

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