В Британии из-за утечки химикатов пострадали около 50 человек

В результате утечки химического вещества, произошедшего в британском графстве Кент, 45 человек пострадали, один был госпитализирован. Об этом говорится в сообщении на сайте пожарно-спасательной службы региона в среду, 6 ноября.

ЧП произошло в среду недалеко от города Мейдстон. На предполагаемом месте утечки химиката работают не менее 40 пожарных машин.

Спасательные экипажи, занимающимися опасными веществами, расследуют инцидент. Издание Kent Online со ссылкой на представителя Кентской пожарно-спасательной службы уточняет, что люди подверглись воздействию окиси углерода.

Изначально сообщалось, что на проблемы с дыханием из-за утечки химвещества пожаловались не менее 57 человек.