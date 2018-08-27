В Британии еще одно отравление неизвестным химикатом

Британская полиция опечатала квартиру в городе Бат, где нашли тело двадцатилетнего юноши. Об этом в понедельник, 27 августа, пишет Европейская правда со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что полицейские, которые обнаружили тело, пожаловались на плохое самочувствие после посещения квартиры. Есть предположения, что там могли распылить неизвестное химическое вещество.

Квартиру опечатали сотрудники в специальных защитных костюмах. Рядом с домом перекрыли дороги для обеспечения безопасности полицейских, которые работают на месте происшествия.

Напомним, в конце июня Чарли Роули и Дон Стерджесс нашли без сознания в британском городе Эймсбери, расположенном в 10 км от Солсбери. Их госпитализировали в критическом состоянии. 8 июля Стерджесс умерла, а Роули был позже выписан из больницы.

В Скотленд-Ярде считают, что отравление Новичком в Эймсбери и Солсбери, где пострадали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, связаны.

Корреспондент.net

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