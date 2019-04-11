В Британии арестован Джулиан Ассанж

Британская полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его взяли под стражу в отделении в центре Лондона.

Как заявил президент Эквадора, страна решила отказать ему в предоставлении убежища. Последние годы основатель WikiLeaks жил в посольстве этого государства.

Ассанж получил известность после ряда публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо.

В 2010 году основатель WikiLeaks, когда им заинтересовались американские власти, приехал в Швецию, где намеревался получить защиту. Впоследствии его обвинили в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым Ассанж отрицает.

Шведский суд объявил его в международный розыск, после чего он был задержан в Лондоне, но отпущен под залог. С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в британской столице.

Портал WikiLeaks 5 апреля со ссылкой на высокопоставленный источник в Эквадоре сообщил, что в ближайшие «часы или дни» его выдворят из посольства. В качестве предлога может быть использован коррупционный скандал с офшорными бумагами, касающимися президента Эквадора Ленина Морено.