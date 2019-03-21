В Бразилии задержали экс-президента страны

Правоохранительные органы Бразилии задержали экс-президента Мишеля Темера в рамках антикоррупционного расследования, сообщает портал Globo.

По данным портала, задержание проходило в рамках полицейской операции Lava Jato, касающейся коррупционного скандала в Petrobras.

Компания Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. По данным властей Бразилии, завышение цен и взятки принесли авторам схемы около 3,8 миллиарда долларов.

| 2019-03-21T19:06:40+00:00 21 марта 2019, 22:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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