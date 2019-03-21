В Бразилии задержали экс-президента страны

Правоохранительные органы Бразилии задержали экс-президента Мишеля Темера в рамках антикоррупционного расследования, сообщает портал Globo.

По данным портала, задержание проходило в рамках полицейской операции Lava Jato, касающейся коррупционного скандала в Petrobras.

Компания Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. По данным властей Бразилии, завышение цен и взятки принесли авторам схемы около 3,8 миллиарда долларов.