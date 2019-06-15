В Бразилии около 45 миллионов человек протестуют против пенсионной реформы

Массовые протесты и забастовка против пенсионной реформы произошли в пятницу во многих городах Бразилии перед самым началом футбольного Кубка Америки, который проходит в южноамериканской стране, передает РИА Новости.

Как сообщает канал Todo Noticias, протесты охватили порядка 300 городов страны. Они стали первой массовой акцией, которая объединила крупнейшие профсоюзы, с момента начала правления Жаира Болсонару в начале этого года.

Всего в забастовке участвуют порядка 45 миллионов трудящихся, многие из которых вышли на улицы в 27 штатах страны. В пятницу имели место марши, перекрытия дорог, частично не работал общественный транспорт. Также произошли отдельные столкновения в городах Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Фос-ду-Игуасу. В муниципалитете Нитерой автомобиль въехал в толпу людей в ходе марша протеста, два человека получили легкие ранения.