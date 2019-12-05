В Братиславе прошла встреча между главами МИД Азербайджана и Армении

В ходе встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении, проходившей при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ в рамках заседания Совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ в Братиславе, стороны провели широкие обсуждения, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, стороны обсудили текущую ситуацию по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и пути его мирного урегулирования в будущем.

«Министры договорились о продолжении переговоров и проведении очередной встречи в начале следующего года», — отметили в пресс-службе МИД.

Отметим, что на встрече также участвовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анжей Каспрщик.

| 2019-12-05T10:30:48+00:00 5 декабря 2019, 10:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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