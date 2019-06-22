В Ботсване более 500 грифов умерли, попробовав отравленных слонов

По меньшей мере 537 грифов умерли в Центральном округе Ботсваны после того, как попробовали останки отравленных браконьерами слонов. Об этом накануне сообщило правительство этой африканской страны в Facebook.

Среди умерших птиц – 10 капских грифов, 14 африканских ушастых грифов, 468 африканских грифов, 17 белогорлых грифов и 28 бурых стервятников. Также на месте были найдены два каменных орла.

Утверждается, что смерть птиц была вызвана находящимися в трех тушах слонов химикатами. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, чтобы обеззаразить территорию. Образцы туш и почвы были доставлены в лабораторию.

| 2019-06-22T14:18:42+00:00 22 июня 2019, 16:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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